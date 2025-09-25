El INDEC informó que la pobreza bajó y se ubicó en el 31,6 por ciento

- Publicidad -

Tal como se esperaba, la pobreza registró una fuerte baja de 6,5 puntos porcentuales durante el primer semestre del año y alcanzó al 31,6% de la población, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La indigencia, en tanto, también marcó un descenso y se ubicó en el 6,9% de las personas.

De acuerdo con el informe oficial, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza llegó al 24,1%, mientras que dentro de este universo, un 5,6% de los hogares se encuentra en situación de indigencia.

La comparación con los datos correspondientes al segundo semestre de 2024 refleja una caída significativa en ambos indicadores. La incidencia de la pobreza registró un descenso de 4,5 puntos en los hogares y de 6,5 puntos en las personas. En el caso de la indigencia, la disminución fue de 0,8 puntos porcentuales en los hogares y de 1,3 puntos en las personas. (Agencia OPI Santa Cruz)