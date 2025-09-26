Se modificó la ley 70/30 y será de 90/10 para contratar mano de obra provincial

- Publicidad -

La legislatura provincial aprobó este jueves por unanimidad una modificación de la ley 3.141 conocida comúnmente como 70/30 que establece las condiciones que deben cumplir las empresas en Santa Cruz para contratar mayormente trabajadores radicados en la provincia.

El proyecto impulsado por el diputado de Por Santa Cruz, Piero Boffi y respaldado por el gobierno de Claudio Vidal prevé un cambio para que las empresas contraten en un 90% de sus plantas de trabajadores a quienes estén radicados en Santa Cruz, con un mínimo de 6 años de residencia en la provincia.

En tanto, deja un 10% restante para cubrir perfiles técnicos o especializados que no se encuentren disponibles en la provincia.

La norma prevé que del 90 %, un 30 % deberá corresponder específicamente a residentes en la localidad o ciudad donde esté radicado el proyecto y se apunta a controlar que si los trabajadores tienen domicilio coincidente con el de la empresa contratante, ese caso será presumido como incumplimiento del requisito de residencia para efectos de la norma.

También se facultará a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con organismos provinciales, municipales y comisiones de fomento con el fin de garantizar el control y cumplimiento efectivo de lo dispuesto.

Afuera de la legislatura provincial se expresaron los trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes fueron uno de los sectores más golpeados por la paralización de la obra pública nacional y el freno de las represas sobre el río Santa Cruz.

El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes sostuvo que “el gobernador nos motivó a pensar y repensar acciones y políticas para mejorar la calidad de vida de los santacrueños. Las políticas nacionales incidieron en los niveles de empleo y el sector ha sido muy golpeado, por ejemplo, con los 2.500 trabajadores que se quedaron sin trabajo en las represas. Y hay que hacer una aclaración porque no todos ellos vivían en la provincia. Ahora lo que se busca es cuidar el empleo en la provincia”. (Agencia OPI Santa Cruz)