Advierten que una medida del Gobierno pone en riesgo cientos de empleos en Australtex

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego denunció una medida de la administración nacional contra la empresa textil Australtex, calificándola como un “golpe directo al corazón del entramado productivo fueguino” que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo. La ministra de la producción provincial, de apellido Fernández, aseguró que la decisión de quitar beneficios y exigir la devolución de montos ya acreditados genera una “asfixia financiera inmediata” que podría derivar en el cese de actividades y despidos masivos.

Según la funcionaria, la resolución se basa en una interpretación restrictiva de las normativas vigentes y crea un “precedente peligroso” para todas las empresas radicadas en la provincia. Fernández consideró que no se trata de un mero trámite técnico, sino de una acción enmarcada en una política de “apertura indiscriminada de importaciones y de aplicación inflexible de las normas” que desincentiva la producción local para privilegiar el ingreso de productos extranjeros.

En sus declaraciones, la ministra fueguera cuestionó duramente el rumbo económico del Gobierno nacional. “Mientras se hunde a la producción nacional con medidas como esta, se abren las importaciones a manos llenas. Esto no es libertad económica; es un ajuste planificado contra el trabajo argentino”, señaló. Subrayó el impacto humano de la medida al afirmar que “detrás de cada número hay una familia” y que la resolución deja a cientos de trabajadores al borde del abismo.

Finalmente, la ministra sentenció que los empresarios y trabajadores de Tierra del Fuego “no pueden ser el costo de un experimento ideológico que prioriza teorías abstractas sobre la realidad concreta de la gente”. Por ello, exigió al Gobierno nacional que “rectifique de inmediato este rumbo destructivo” y dé marcha atrás con una medida que, según evaluó, es el resultado de políticas concretas y no de una crisis natural. (Agencia OPI Tierra del Fuego)