Buscan reactivar el trabajo en la construcción

(OPI TdF) – El secretario general de la UOCRA en Tierra del Fuego, Julio Ramírez se mostró expectante ante la reactivación de obras para generar empleo en el sector de la construcción que hoy cuenta con unos 500 trabajadores desocupados.

El gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción evalúa las alternativas para los próximos meses que impliquen una reactivación económica y genere puestos de trabajo.

Entre las principales obras se encuentra el reacondicionamiento del aeropuerto de Río Grande que se iniciaría en diciembre “comenzando con el obrador y el movimiento de suelo, y eso ya sería un gran alivio para muchas familias” dijo Ramírez.

A su vez, están a la espera de anuncios de inversiones extranjeras como las obras que podría financiar el gobierno de China en la provincia como la nueva central termoeléctrica para Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)