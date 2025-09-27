Devolverán días descontados a docentes y se crean mesas de trabajo

- Publicidad -

El Consejo Provincial de Educación y los gremios ADOSAC y AMET acordaron en una reunión de paritarias que se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz que habrá devolución de los haberes descontados por medidas de fuerza y se efectuarán mesas de trabajo sobre situaciones laborales y las instancias para generar las bases para las futuras titularizaciones.

Además, el gobierno provincial reiteró que no habrá nueva oferta salarial y propuso una instancia de negociación para el mes de diciembre próximo.

Del participaron la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; la vocal por el Poder Ejecutivo, Rosa Villaseca; el asesor de Presidencia, Pedro Gojan y por parte de los gremios ADOSAC, estuvieron Miguel del Plá, César Alegre, Mónica Galván y Luis Díaz; por AMET, Enrique Fairchild y Andrea Gallegos; y por el titular de la cartera laboral, Ezequiel Verbes.

- Publicidad -

Se informó que en los haberes de septiembre figuran los descuentos por los días de paro y se acordó que serán devueltos en los primeros 10 días de octubre.

En tanto, la multa que aplicó la cartera laboral a ADOSAC por incumplir la conciliación obligatoria se tratará con el Ministerio de Trabajo el 6 de octubre a las 17 horas.

A su vez, se confirmó que habrá mesas de trabajo todos los jueves para la subcomisión laboral y la comisión de concursos.

Durante los primeros encuentros se abordarán las plantas orgánicas funcionales (POF) de los establecimientos educativos de El Calafate y Río Gallegos, mientras que con AMET se definirá el plan de trabajo para la aprobación de las POF. (Agencia OPI Santa Cruz)