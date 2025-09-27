Devolverán días descontados a docentes y se crean mesas de trabajo

El Consejo Provincial de Educación y los gremios ADOSAC y AMET acordaron en una reunión de paritarias que se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz que habrá devolución de los haberes descontados por medidas de fuerza y se efectuarán mesas de trabajo sobre situaciones laborales y las instancias para generar las bases para las futuras titularizaciones.
Además, el gobierno provincial reiteró que no habrá nueva oferta salarial y propuso una instancia de negociación para el mes de diciembre próximo.
Del participaron la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; la vocal por el Poder Ejecutivo, Rosa Villaseca; el asesor de Presidencia, Pedro Gojan y por parte de los gremios ADOSAC, estuvieron Miguel del Plá, César Alegre, Mónica Galván y Luis Díaz; por AMET, Enrique Fairchild y Andrea Gallegos; y por el titular de la cartera laboral, Ezequiel Verbes.
Se informó que en los haberes de septiembre figuran los descuentos por los días de paro y se acordó que serán devueltos en los primeros 10 días de octubre.
En tanto, la multa que aplicó la cartera laboral a ADOSAC por incumplir la conciliación obligatoria se tratará con el Ministerio de Trabajo el 6 de octubre a las 17 horas.
A su vez, se confirmó que habrá mesas de trabajo todos los jueves para la subcomisión laboral y la comisión de concursos.
Durante los primeros encuentros se abordarán las plantas orgánicas funcionales (POF) de los establecimientos educativos de El Calafate y Río Gallegos, mientras que con AMET se definirá el plan de trabajo para la aprobación de las POF. (Agencia OPI Santa Cruz)
La verdad es que fui un verdadero gil porque no me adherí a los paros para que no me descuenten y resulta que ahora devuelven los descuentos por paros. No me agarran más, para la próxima paro a full y me hago unos buenos paros domingueros. Y los alumnos, si quieren tener clases, que paguen escuelas privadas.