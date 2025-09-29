Con la reforma tributaria como eje avanza el Consejo de Mayo del Gobierno

- Publicidad -

Con la reforma tributaria como eje central del debate, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza este lunes una nueva reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada. El encuentro, que busca avanzar en los 10 puntos del pacto firmado en Tucumán, cuenta con la presencia de representantes del Gobierno, las provincias, legisladores, sindicalistas y empresarios.

La reunión, que es la cuarta que celebra el organismo, se inició con una particularidad: Francos, su principal anfitrión, llegó con demora debido a complicaciones en el tránsito de la Autopista Panamericana. El temario de hoy marca un giro en las discusiones del Consejo, que en sus primeros tres encuentros se había enfocado en la reforma laboral y la educación.

A la mesa del Salón de los Escudos se sumaron como invitados especiales los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Trabajo, Julio Cordero, además del diputado del PRO e integrante de su equipo económico, Luciano Laspina. También participan el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como interlocutor de las provincias; el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo; y la senadora Carolina Losada.

El sector sindical está representado por el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, mientras que por el lado empresario asiste el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. El objetivo del Consejo de Mayo es elaborar un informe final con propuestas concretas para ser presentado en el Congreso Nacional durante el mes de diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)