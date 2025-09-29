Milei llega a Ushuaia en campaña y es recibido con carteles y una protesta

- Publicidad -

(OPI TdF) – En el marco de la campaña para las próximas elecciones legislativas, el presidente Javier Milei llegará hoy a Ushuaia, donde será recibido en un clima de hostilidad por parte de un sector de la ciudadanía. La capital de Tierra del Fuego amaneció con carteles y pintadas en rechazo a su visita, y se convocó a una manifestación de repudio para esta tarde.

Desde las primeras horas de la mañana, en las paredes de la ciudad aparecieron pegatinas con la consigna “Patria o Milei”, además de pintadas que apuntan directamente contra el entorno presidencial. Una de ellas hace referencia a las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la frase “Alta coimera – 3%”, en alusión a la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. Otras críticas señalan que “una Argentina distinta” no se puede construir con “los mismos de siempre”, mencionando a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

Paralelamente, circula una convocatoria para una concentración a las 16 horas en la Plaza Cívica de Ushuaia, organizada “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad”. El llamado vecinal expresa: “No queremos que negocien nuestra soberanía provincial para bancar este modelo de ajuste y timba financiera. La Patria no se vende, fuera Milei! Go Home!”.

- Publicidad -

El Presidente, por su parte, tiene previsto encabezar un acto junto a los candidatos libertarios locales y utilizó sus redes sociales para arengar a sus seguidores. “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, publicó Milei, en un mensaje que contrasta con la recepción que se prepara en la capital fueguina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)