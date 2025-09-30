Con una pericia clave anulada dictan hoy el veredicto en la causa GNL contra De Vido

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer su veredicto esta tarde, a las 14:00, en el juicio por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) que tiene como principales acusados al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a su ex funcionario, Roberto Baratta. La sentencia llega en el marco de una causa marcada por la controversia, ya que la pericia original que denunciaba sobreprecios fue desacreditada por contener datos falsos y un segundo peritaje determinó que se pagaron valores de mercado.

En la audiencia de esta mañana, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero escucharon las últimas palabras de los acusados. Mientras De Vido se limitó a agradecer al tribunal, Baratta afirmó que la inocencia de todos los imputados “ha quedado más que probada”.

La fiscal Fabiana León solicitó en su alegato final una condena de cuatro años y ocho meses de prisión para De Vido y de cuatro años y seis meses para Baratta, ambos por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”. También pidió cuatro años para Nicolás Dromi, directivo de una de las empresas intermediarias.

El caso se inició a partir de una denuncia del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien se basó en una pericia del contador David Cohen que calculaba una pérdida para el Estado de casi 7 mil millones de dólares. Sin embargo, posteriormente se demostró que ese informe contenía datos falsos, al punto que se abrió una causa penal contra el propio perito. A pesar de que un segundo peritaje oficial concluyó que no existieron sobreprecios, el juicio oral continuó y hoy llegará a su fin. (Agencia OPI Santa Cruz)