Milei anticipa un recambio de ministros y ratifica a su círculo íntimo en el poder

El presidente Javier Milei confirmó hoy que realizará “recambios” en su Gabinete Nacional después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, debido a la salida de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), quienes encabezan las listas de La Libertad Avanza en CABA y Mendoza, respectivamente. “Tengo que volver a crear otro equipo”, adelantó.

En una entrevista con la señal A24, el mandatario se mostró confiado en el triunfo de ambos. “Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio”, explicó Milei, quien elogió la “compacidad” y el buen funcionamiento de su actual equipo de ministros.

Por otro lado, el Presidente negó de manera contundente los rumores sobre una presunta lucha de poder en su círculo íntimo entre su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. “Es falso”, respondió, y aseguró con un “sí, absolutamente” que ambos seguirán en sus cargos.

Milei atribuyó estas versiones a “basura que inventan los que no están adentro” y lanzó una dura crítica a los medios de comunicación. “Interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro. El 80 por ciento de lo que se lee en los diarios es falso”, sostuvo. Finalmente, brindó un respaldo explícito a Martín y Eduardo “Lule” Menem, afirmando que tiene “confianza total y absoluta” en el presidente de la Cámara de Diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)