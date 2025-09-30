SpaceX ya tiene fecha para el próximo vuelo de prueba del cohete Starship

- Publicidad -

La compañía aeroespacial SpaceX anunció que se prepara para realizar el undécimo vuelo de prueba de su cohete Starship, el más grande y potente del mundo, a mediados de octubre. La fecha programada para el lanzamiento es el lunes 13 de octubre, con una ventana que se abrirá a las 20:15, hora de Argentina.

La misión incluirá una serie de ambiciosos objetivos técnicos, entre los que se destaca una arriesgada prueba en la etapa superior de la nave. Según informó la compañía, se retirarán deliberadamente algunas losetas del escudo térmico para evaluar las zonas más vulnerables del vehículo durante el intenso calor del reingreso a la atmósfera terrestre.

Durante el vuelo, la segunda etapa de Starship también desplegará ocho simuladores de satélites Starlink de próxima generación, los cuales seguirán la misma trayectoria suborbital y se desintegrarán al reingresar a la atmósfera. La fase final del vuelo buscará replicar la trayectoria de retorno a la base de SpaceX en Texas, realizando una maniobra de inclinación dinámica y probando algoritmos de guiado antes de ejecutar un encendido de aterrizaje y amerizar de forma controlada en el océano Índico.

- Publicidad -

Por su parte, el propulsor Super Heavy, que utilizará 24 motores Raptor reutilizados, ensayará una nueva configuración de encendido para el aterrizaje. En esta ocasión, en lugar de intentar regresar al sitio de lanzamiento, se dirigirá a un punto de amerizaje programado en el Golfo de México. (Agencia OPI Santa Cruz)