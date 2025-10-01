Construirán 20 viviendas en Tres Lagos

- Publicidad -

El IDUV llamó a licitación pública para la construcción de 20 viviendas de la localidad de Tres Lagos y la apertura de ofertas se realizará el próximo 20 de octubre en la sede del organismo.

La convocatoria fijó el presupuesto oficial en $1.893.108.069,55, mientras que el valor del pliego fue fijado en poco más de $1,8 millones.

La venta y consulta de los pliegos estará habilitada a partir del 1° de octubre en las oficinas del IDUV de la capital provincial.

Desde la Comisión de Fomento de Tres Lagos señalaron que la convocatoria a la licitación es “una respuesta concreta a la necesidad habitacional, pero también un paso en la generación de empleo, la reactivación de la obra pública y la consolidación de políticas que fortalecen la calidad de vida de nuestros vecinos”. (Agencia OPI Santa Cruz)