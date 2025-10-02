El Tesoro de EEUU confirma reunión con Caputo y precisa la naturaleza del apoyo financiero

- Publicidad -

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, precisó este jueves que la asistencia financiera que se negocia con el gobierno de Javier Milei no consistirá en una inyección directa de fondos, sino que se estructurará como “una línea de swap”. La aclaración del funcionario norteamericano fue realizada durante una entrevista televisiva con el medio CNBC, en medio de la incertidumbre y los cuestionamientos que el acuerdo genera en ambos países respecto a sus condiciones y los compromisos a futuro. Bessent fue explícito en su definición al afirmar: “No estamos poniendo dinero en Argentina, le estamos dando una línea de swap”.

En la misma jornada, el secretario del Tesoro reiteró el respaldo de su administración a la gestión argentina, insistiendo en que el departamento a su cargo “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” para colaborar con la estabilización de la economía del país. Como parte de este proceso, anunció que en los próximos días se concretará una reunión en Washington con el equipo económico que encabeza Luis Caputo, con el objetivo de “avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

Frente a las acusaciones que indican que la administración de Donald Trump estaría actuando en función de los intereses de inversores norteamericanos con posiciones en Argentina, Bessent descartó de plano esa posibilidad. El funcionario aseguró que no podría haber más fallos en esa idea y contrapuso el verdadero motivo del acercamiento. “No podría haber más fallos en esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, sentenció el secretario del Tesoro. (Agencia OPI Santa Cruz)