Lanzan línea de crédito para trabajadores estatales

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella anunció este miércoles el lanzamiento de una línea crediticia del Banco de Tierra del Fuego (BTF) para acompañar a los trabajadores de la administración central; personal de salud, educación y seguridad con la premisa de “aliviar su situación financiera”.

La intención es que la línea de crédito pueda utilizarse por aquellos trabajadores que mantienen una deuda con una mora superior a los 30 días al 30 de agosto y sean clientes del banco.

Para ello, la entidad financiera prevé refinanciar las deudas de los trabajadores estatales con una tasa preferencial del 39,5% y 48 meses de plazo.

El gobernador indicó que “la situación económica del país que es muy apremiante. El Gobierno Nacional no para de ajustar, pero la gente no puede no comprar medicamento, no comer, no comprarse vestimenta, lo que necesita. Entonces cada vez el endeudamiento individual es mayor”.

“Todos los bancos de la Argentina registran crecimiento del endeudamiento y de la morosidad. Hay gente que no llega a pagar sus créditos, no llega a pagar sus deudas. Esto pasa en nuestra provincia también”, aseguró Melella.

Con el Banco de Tierra del Fuego se acordó una línea para el desendeudamiento “en un primer paso para los agentes de la administración pública, ayudarlos a limpiar esas deudas y con eso ayudar a que el salario esté más libre. Con una tasa muy baja que hoy no existe en el mercado, subsidiada por el Ministerio de Economía”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)