Un hombre murió de un disparo mientras estaba de caza

(OPI Chubut) – Un hombre falleció de un disparo durante una salida de caza en cercanías de la localidad de Camarones en Chubut.

Así lo informó la Policía provincial este jueves sobre un episodio que ocurrió el fin de semana, tras iniciarse una investigación reservada.

La salida de amigos finalizó en una tragedia cuando un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida tras un disparo accidental con su propia arma.

La víctima se desplazaba en la caja de una camioneta que era conducida por un amigo y, por causas que son motivo de investigación, un arma de fuego que se encontraba en el asiento trasero del vehículo se disparó y el proyectil alcanzó la zona abdominal del sujeto que estaba en la parte posterior.

Tras constatar la herida, el conductor se dirigió rápidamente a buscar asistencia médica, aunque las heridas fueron fatales y el hombre murió a causa del disparo recibido.

El amigo de la víctima fue imputado por homicidio culposo, en una investigación por muerte causada por negligencia, impericia o imprudencia. (Agencia OPI Chubut)