Alertan sobre el estado crítico de la ruta nacional N°3 en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – El director provincial de Seguridad Vial, Sergio Gamarra informó que avanza el deterioro de la trazada de la ruta nacional N°3 en Tierra del Fuego ante la proximidad de una nueva temporada veraniega y señaló los riesgos ante la presencia de numerosos sectores con baches en la calzada.

El funcionario sostuvo que las condiciones actuales “representan un riesgo permanente. No hablamos de simples baches, sino de cráteres que obligan a esquivar con maniobras riesgosas”.

En ese sentido sostuvo que la delegación de Vialidad Nacional retomó las tareas de bacheo, aunque consideró que “son transitorias, se requieren obras de mayor envergadura. Hoy se hacen tareas de bacheo en frío que no resisten mucho tiempo”.

- Publicidad -

Gamarra añadió que los sectores más afectados son “la zona de río Valdez, próxima a Tolhuin, y el acceso al lago Fagnano desde Ecopueblo hasta la hostería Kaikén”.

“En esos lugares los conductores invaden la mano contraria para esquivar, con el consiguiente peligro de choques frontales” aseguró el director provincial de Seguridad Vial y reconoció la labor de los trabajadores de Vialidad Nacional quienes “ponen todo lo que tienen, pero los insumos son escasos y la respuesta no alcanza para el nivel de deterioro que tenemos en la única ruta de la provincia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)