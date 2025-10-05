Allanan viviendas por narcomenudeo en Esquel

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La policía de Chubut realizó este viernes un allanamiento en una vivienda del barrio Ceferino de Esquel en una causa que investiga la comercialización de drogas mediante el sistema de narcomenudeo en cercanías de escuelas y espacios públicos.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Federal de Esquel y dirigido por la Fiscalía Descentralizada, estuvo a cargo del personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

La policía encontró al principal implicado en la investigación, un hombre mayor de edad oriundo de Puerto Madryn, quien comercializaba estupefacientes en sectores aledaños a establecimientos educativos y plazas.

En el allanamiento secuestraron cannabis fraccionada y lista para la venta, además de balanzas digitales, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Del operativo trabajaron integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata y la Guardia de Infantería y el sospechoso fue imputado y quedó en libertad a la espera del avance de la causa judicial. (Agencia OPI Chubut)