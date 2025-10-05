Docentes fueguinos anuncian nuevas medidas de fuerza por reclamo salarial

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció que realizará nuevas medidas de fuerza durante la próxima semana en reclamo de mejoras salariales y luego de adelantar un rechazo a la propuesta del gobierno de Gustavo Melella.

Del lunes 6 al miércoles 8 de octubre habrá asambleas y desobligaciones internas que afectarán el normal dictado de clases en las escuelas públicas provinciales.

SUTEF rechazó anticipadamente la propuesta que implica un aumento del Fondo de Incentivo Docente que prevé llevar a octubre de 2025 a $86.000 por cargo de turno simple, $5.733,33 por hora cátedra y $172.000 por cargo de turno completo, este último como monto máximo a percibir por cada docente.

A su vez, como propuesta salarial indicaron un incremento del 2,5% al básico en noviembre, 2% en diciembre y 2% en enero de 2026.

Desde el gremio señalaron que “la pérdida de poder adquisitivo ha pulverizado nuestros salarios, las deudas se acumulan sin freno y la necesidad de llevar comida a la mesa es inmediata. Es urgente una recomposición salarial real que nos permita alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)