Santilli reemplaza a Espert y Milei habla de un gesto noble y ataques del kirchnerismo

El presidente Javier Milei confirmó esta noche que el diputado del PRO, Diego Santilli, será quien encabece la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a esa postulación. “La cabeza de lista es el Colo Santilli”, sentenció el mandatario durante una entrevista en el canal LN+, donde calificó la decisión de Espert de bajarse de la candidatura como un “gesto noble”.

En el mismo reportaje, el jefe de Estado enmarcó la situación política actual en un enfrentamiento directo con el peronismo, al que acusó de tomar “venganza” por su decisión de no interferir en la Justicia y permitir que la ex mandataria Cristina Kirchner “vaya presa”. Milei vinculó esta supuesta represalia con las acciones de un “Congreso golpista” y con el caso que involucra a José Luis Espert. “Esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, subrayó.

Inmediatamente después, el Presidente aclaró que esta situación se debe a su postura de no intervenir en las decisiones del Poder Judicial. “Eso es porque yo no me meto con la Justicia, si me hubiera metido con la Justicia yo no estaría padeciendo esto”, argumentó.

Finalmente, al ser consultado sobre el funcionamiento de su propia administración, Milei reconoció que “sí hay errores” en la gestión, pero los justificó al señalar que eso ocurre porque, según su visión, “este gobierno es el más reformista de la historia”. (Agencia OPI Santa Cruz)