Delegaciones de Israel y Hamás ya negocian en Egipto bajo el plan de Estados Unidos

Con la mediación de Egipto y Qatar, delegaciones de Israel y Hamás comenzaron hoy conversaciones indirectas en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij para discutir un marco de acuerdo destinado al intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Según informó el canal de noticias estatal egipcio Al Qahera, las negociaciones se centran en preparar el terreno y ampliar los puntos en común entre ambas partes, con el objetivo de establecer un mecanismo para la liberación de todos los detenidos.

El encuentro se desarrolla en conformidad con el plan de alto el fuego de 20 puntos propuesto por Estados Unidos para Gaza. La metodología de las conversaciones, que se prevé duren tres días, implica que la parte egipcia se reúna primero con la delegación de Hamás, que llegó a Egipto el domingo, para luego sostener otro encuentro por separado con la delegación israelí, cuya llegada fue confirmada por un funcionario de seguridad egipcio. Los resultados de ambas negociaciones serán entregados al enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, quienes se espera que lleguen al país entre el martes y el miércoles.

Según fuentes palestinas, la delegación de Hamás está encabezada por el alto funcionario Khalil al-Hayya, en lo que representa su primer viaje a Egipto desde que sobrevivió a un intento de asesinato en Doha el mes pasado. Estas conversaciones se producen tras el reciente anuncio de Hamás de que liberaría a todos los rehenes israelíes capturados desde el 7 de octubre de 2023, en línea con el plan estadounidense. Cifras de funcionarios israelíes indican que Hamás aún retiene a 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 siguen con vida. Sin embargo, un punto crucial de discordia persiste, ya que Hamás no ha abordado otras disposiciones del plan, particularmente la de su desarme, una condición que Israel considera esencial para cualquier tregua. (Agencia OPI Santa Cruz)