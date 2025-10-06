Gobierno de Venezuela advierte a EEUU sobre un supuesto plan de atentado

- Publicidad -

El jefe negociador del Gobierno de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó haber advertido a Estados Unidos sobre un presunto plan de sectores de la derecha venezolana para perpetrar un atentado contra la Embajada de la nación norteamericana en Caracas. Según reportes de medios internacionales, Rodríguez aseguró a través de su canal de Instagram que comunicó por “tres vías distintas” la existencia de un plan de “sectores extremistas de la derecha local” para colocar “explosivos letales” en la sede diplomática.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario venezolano, la maniobra se trataría de una “operación de falsa bandera” y también incluiría una amenaza similar contra la Embajada de otra nación europea, aunque no especificó cuál. Rodríguez calificó el presunto plan como una “grave amenaza” y afirmó que el objetivo de su denuncia pública es que “se sirva comunicar de la gravedad de esta información al personal diplomático” estadounidense. A raíz de esta situación, el dirigente venezolano sostuvo que el gobierno de su país ha reforzado las medidas de seguridad en la misión diplomática, la cual, según sus palabras, “nuestro Gobierno respeta y protege”. (Agencia OPI Santa Cruz)