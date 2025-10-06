Menem denuncia un plan desestabilizador sin precedentes contra el gobierno de Milei

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, denunció la existencia de una “sucesión de acciones desestabilizantes” contra la gestión del presidente Javier Milei, una situación que, según afirmó, el Gobierno Nacional “soporta” y que no ha sucedido “nunca en la historia política e institucional” de Argentina. A través de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario de La Libertad Avanza aseguró que esta ofensiva también es sufrida por los ciudadanos que votaron con la esperanza de encontrar una salida a las recurrentes crisis del país. Menem vinculó estas maniobras a la cercanía de las elecciones de medio término, donde consideró que existe una “realidad cierta y concreta” de que el oficialismo aumente su representación parlamentaria para acompañar las medidas de cambio que impulsa el Poder Ejecutivo.

En su descargo, el legislador detalló una serie de medidas que, a su juicio, no registran antecedentes en la historia democrática, como la derogación de Decretos de Necesidad y Urgencia y de decretos delegados autorizados por el propio Poder Legislativo. También incluyó en su lista la interpelación al ministro Guillermo Francos en una “sesión bochornosa”, el funcionamiento simultáneo de dos comisiones investigadoras y el presunto complot de la segunda fuerza de la Cámara baja para negarle al Gobierno el derecho a nombrar un Auditor General de la Nación. Menem remarcó que desde la presidencia de Eduardo Duhalde en 2003 el Congreso no insistía ante un veto presidencial, y subrayó que nunca se habían dado tres insistencias a leyes observadas totalmente en un mismo período parlamentario.

El presidente de la Cámara baja planteó además que es el primer gobierno al que en el Senado se le autoconvocan comisiones y el recinto “pasando por arriba del Reglamento”, y a cuyos funcionarios se pretende amedrentar con el uso de “la fuerza pública” y “los patrulleros” para forzar su asistencia a comisiones que, según él, violan principios constitucionales como el debido proceso y la separación de poderes. Agregó que desde el Poder Legislativo se intentó confeccionar un plan de gobierno mediante un “presupuesto inflacionario, populista e irresponsable”, obligando al oficialismo a no tratarlo.



Finalmente, Menem concluyó su crítica señalando que los diputados que finalizan su mandato este año buscan imponerle al Ejecutivo Nacional el presupuesto del año 2026, negándole ese derecho a los legisladores que asumirán en diciembre. Como corolario, denunció que es al primer gobierno en la historia al que se le pretende limitar la facultad constitucional de emitir Decretos de Necesidad y Urgencia, una herramienta con la que contaron todos los presidentes anteriores, incluso aquellos que gozaron de mayorías absolutas en ambas Cámaras. (Agencia OPI Santa Cruz)