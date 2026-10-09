Grabois cruzó a Pettovello por denuncias en el Pizzurno

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El Ministerio de Capital Humano formalizará una denuncia penal contra cuatro dirigentes políticos tras la toma estudiantil del Palacio Pizzurno, mientras la oposición le imputa al Ejecutivo el desacato de la normativa presupuestaria universitaria.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, cuestionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el anuncio ministerial de promover acciones penales contra legisladores opositores por la protesta estudiantil en la Secretaría de Educación. El conflicto escaló luego de la desocupación forzada ejecutada por fuerzas policiales en el Palacio Pizzurno, en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La cartera a cargo de Pettovello anticipó la presentación de una denuncia penal dirigida contra cuatro militantes y dirigentes, nómina que incluye al diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman. Mediante un comunicado oficial, el organismo encuadró el episodio como una “toma violenta” y atribuyó a los manifestantes haber ocasionado afectaciones materiales directas contra la infraestructura protegida de la sede administrativa nacional.

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La respuesta de Grabois apuntó a la inobservancia legal de la administración central respecto de las partidas para las casas de altos estudios. El dirigente opositor definió a la funcionaria como una “fanática de los desacatamientos judiciales” e interpeló públicamente a la ministra en redes sociales al sostener que resulta perentorio “cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario” frente a la decisión estatal de criminalizar el reclamo estudiantil.

Desde el Ejecutivo, la titular de Capital Humano difundió registros audiovisuales del desalojo y de la protesta bajo la consigna “Por la fuerza, nada“, ratificando la imputación penal contra los cuatro manifestantes. La controversia administrativa y judicial permanece sujeta a la radicación de la denuncia en los tribunales y a la continuidad de las medidas de fuerza en las universidades públicas. (Agencia OPI Santa Cruz)