Alerta meteorológica: Suspenden las clases en siete localidades

El Consejo Provincial de Educación (CPE) ha decretado la suspensión de clases para los turnos mañana y tarde de este miércoles 8 de octubre en siete localidades de Santa Cruz, como medida preventiva ante una alerta meteorológica emitida por la Subsecretaría de Protección Civil. La interrupción de actividades abarca a todos los establecimientos educativos de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Koluel Kayke y Cañadón Seco.

La decisión, comunicada oficialmente por el CPE, se fundamenta en la necesidad de “priorizar la seguridad de estudiantes, docentes, familias y personal escolar“. A través de este anuncio, el organismo provincial responde directamente a la advertencia cursada por Protección Civil, aunque no se han especificado los detalles concretos sobre la naturaleza y el alcance del fenómeno climático adverso que motiva la medida en la zona norte y centro de la provincia.

Esta acción preventiva afecta la normal operatoria del sistema educativo en una porción significativa del territorio santacruceño. La suspensión impacta en miles de alumnos y trabajadores del sector, quienes deberán permanecer en sus hogares durante la jornada del miércoles, a la espera de nuevas comunicaciones sobre la evolución de las condiciones climáticas y la posible reanudación de las actividades para los turnos vespertinos o el día siguiente. (Agencia OPI Santa Cruz)