Chubut intensifica los controles ambientales sobre la actividad hidrocarburífera

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, a través de su Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, avanza con un programa de inspecciones ambientales en yacimientos hidrocarburíferos de la provincia, habiendo realizado recientemente auditorías sorpresivas en las áreas Diadema y Bella Vista Oeste, operadas por la empresa CAPSA/CAPEX. Como resultado de estos controles, se detectaron numerosos incidentes ambientales, por lo que la compañía deberá efectuar tareas de remediación de manera inmediata y afrontar los sumarios administrativos correspondientes iniciados por la autoridad de aplicación.

Estos operativos tienen como propósito verificar la correcta comunicación y resolución de los incidentes por parte de las operadoras, así como constatar que las inversiones comprometidas en materia ambiental se ejecuten efectivamente en las áreas de explotación. Al respecto, el secretario de Ambiente provincial, Juan José Rivera, señaló que las empresas no solo deben expresar su voluntad de invertir, sino que deben materializarla.

El funcionario también destacó el impacto local de estas exigencias, al recordar que las tareas de remediación, el abandono de pozos y la resolución de los incidentes, además de ser indispensables para el cuidado del ambiente, generan oportunidades de trabajo para las empresas de la región. Rivera aseguró que las inspecciones se han estado realizando a un ritmo muy intenso desde el comienzo de la actual gestión y afirmó que se les dará continuidad con el objetivo de garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable en la actividad. (Agencia OPI Chubut)