La Corte Suprema habilitó la extradición de Federico Machado

- Publicidad -

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición a los Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, quien ha sido vinculado al dirigente político José Luis Espert, según confirmaron fuentes judiciales. Con el visto bueno del máximo tribunal, la decisión final sobre la entrega del requerido queda ahora en manos del Poder Ejecutivo.

La resolución judicial se basa en un escrito que indica que el Juzgado Federal n° 2 de Neuquén ya había resuelto declarar procedente la extradición de Federico Andrés Machado para que sea juzgado en los Estados Unidos. No obstante, el documento establece una serie de condiciones que el Estado requirente deberá cumplir.

En primer lugar, se solicitó que se le otorguen seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demandó el proceso en Argentina como si lo hubiese sufrido durante el curso del proceso en su contra en Norteamérica.

- Publicidad -

Adicionalmente, y como un punto central del fallo, se hará saber a las autoridades estadounidenses el estado de salud de Machado para que dicha situación sea tenida en cuenta en la aplicación de sus procedimientos legales. El objetivo de esta condición es garantizar el respeto por la vida e integridad física, psíquica y moral del requerido, y evitar que en el futuro sea sometido a penas o tratos que, dada su particular situación psico-psiquiátrica, podrían constituir tortura o tratos crueles. (Agencia OPI Santa Cruz)