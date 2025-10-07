La venta de insumos para la construcción repuntó en septiembre tras dos meses en baja

- Publicidad -

La venta de insumos para la construcción experimentó un repunte durante septiembre, con un incremento del 6,5% interanual y un 1,08% en comparación con agosto, cortando así dos meses consecutivos de retroceso en el sector. Según los datos revelados por el Índice Construya (IC), con este resultado, el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 cerró con una suba del 6,9% por encima del mismo período del año anterior.

Al analizar las cifras, desde el Grupo Construya, entidad que elabora el informe, matizaron el resultado al indicar que el fenómeno se da en un contexto de baja demanda. Señalaron que durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote con respecto a los meses previos, pero aclararon que los volúmenes se mantuvieron casi un 8% por debajo del pico alcanzado en junio y julio del corriente año.

En la misma línea, la entidad advirtió que el escenario de alta volatilidad financiera de los últimos meses constituye un factor muy negativo para el sector de la construcción y de la refacción. A esta variable económica, agregaron un factor climático también de alta inestabilidad que impacta en la actividad.

- Publicidad -

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pinturas, sanitarios, grifería, sistemas de calefacción y materiales eléctricos, entre otros, fabricados por las empresas líderes que conforman la asociación. (Agencia OPI Santa Cruz)