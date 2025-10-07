Mataron a un joven en Comodoro Rivadavia de un disparo en la cara

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un joven de 25 años murió tras recibir un disparo en la cara mientras otro hombre de 32 años fue herido en la espalda tras un violento episodio con arma de fuego ocurrido en el centro de Comodoro Rivadavia durante la madrugada del domingo.

El grave episodio de violencia desencadenó el décimo homicidio en lo que va del 2025 en esta ciudad del sur de Chubut.

El incidente se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la intersección con la calle Ducós.



Hasta el lugar acudieron efectivos de la Seccional Primera de la Policía de Chubut quienes fueron alertados porque dos personas fueron heridas con arma de fuego.

Allí encontraron a dos hombres, de 25 y 32 años respectivamente, quienes presentaban múltiples lesiones.

La víctima fatal fue identificada como Ariel Nicolás, oriundo de Buenos Aires, quien recibió un disparo en el rostro y pese a la asistencia médica falleció poco tiempo después de su ingreso al hospital.

En tanto, el hombre de 32 años recibió tres disparos en la espalda y está en grave estado en el hospital.

La familia pide justicia y sostuvo que el joven llegó hace pocos días a Comodoro Rivadavia para trabajar como vendedor ambulante.

Las primeras investigaciones pidieron un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas que existen en la zona céntrica para intentar captar imágenes de los responsables o del vehículo utilizado en la agresión.

También se realizaron pericias balísticas para esclarecer la cantidad de disparos efectuados, el tipo de arma empleada y la dirección desde la cual se efectuaron los disparos. (Agencia OPI Chubut)