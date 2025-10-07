Milei ordenó a la Cancillería avanzar con la extradición de Fred Machado a EEUU

- Publicidad -

El Gobierno nacional anunció que ha comenzado a ejecutar los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la extradición del empresario Federico ‘Fred’ Machado a los Estados Unidos. La medida se produce como consecuencia directa del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró “procedente” el proceso de entrega del imputado a la justicia norteamericana.

A través de un comunicado oficial, Presidencia enmarcó la decisión en una política de Estado, al indicar que “Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”. El texto confirma que la administración de Javier Milei “ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en la causa donde se investiga a Machado por la presunta comisión de delitos federales en aquel país.

En función de la resolución judicial, se informó que el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que instrumenten de manera inmediata las acciones correspondientes. El objetivo de la orden es dar cumplimiento a la decisión del máximo tribunal y avanzar con el acto ejecutivo que la ley prevé para estos casos. (Agencia OPI Santa Cruz)