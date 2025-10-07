Una docente murió tras un accidente entre un auto y un camión

- Publicidad -

Un violento accidente ocurrido el domingo en cercanías de Caleta Olivia dejó como saldo la muerte de una mujer de unos 50 años quien era una reconocida docente de la ciudad del norte provincial.

El incidente vial se produjo entre un camión y un automóvil, y producto del impacto falleció la conductora del vehículo de menor porte identificada como Hilda Graciela Vega, y dejó con lesiones de gravedad a una suboficial de la Policía de Santa Cruz.

El accidente se produjo a unos 500 metros de un obrador vial y la docente falleció en el acto como consecuencia del impacto.

Su acompañante, una suboficial de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Zonal, donde permanece internada en estado reservado.

En tanto, el conductor del camión no sufrió lesiones y tras el accidente efectivos de la División de Accidentología Vial realizó las pericias en el lugar. (Agencia OPI Santa Cruz)