Empresa provincial pagó U$S 2 millones por ex obrador de Austral Construcciones

La empresa provincial Santa Cruz Puede SAU adquirió el predio donde funcionaba el obrador de Austral Construcciones ubicado en Río Gallegos sobre la Ruta Nacional 3.

La sociedad anónima unipersonal que fue creada en 2024 por el gobierno provincial tiene por objeto “impulsar el desarrollo productivo y estratégico” y este lunes concretó una operación por 2 millones de dólares para adquirir mediante liquidación judicial los bienes de la empresa del ex empresario Lázaro Báez.

El presidente de la firma, Gustavo Sívori sostuvo que “la compra se hizo a través de la integración del capital de la Provincia”.

“Es una construcción que fue símbolo de la corrupción y hoy pasa a ser símbolo de la producción” indicó el funcionario quien afirmó que el predio comprende el traspaso de los galpones y oficinas, pero no la maquinaria que pertenecía a la constructora.

El predio será la sede de Santa Cruz Puede y se prevé como primera medida instalar la fábrica y planta de procesamiento de alimentos.

Santa Cruz Puede SAU cuenta con unos 60 trabajadores y desarrolla actividades en distintas localidades como El Chaltén, Puerto Santa Cruz, El Calafate y Río Gallegos, con foco en la producción, el turismo y la industria.

La planta de procesamiento de alimento balanceado será de “gran magnitud, con camiones, balanzas y silos. Queremos enamorar a nuestros productores para cambiar la forma de alimentar el ganado”. (Agencia OPI Santa Cruz)