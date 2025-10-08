Menem desmiente amenazas a Manes y lo acusa de mentir por campaña

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó haber proferido amenazas contra el diputado de Democracia para Siempre, Facundo Manes, y calificó la denuncia pública de su par como una mentira motivada por fines electorales. La controversia se desató luego de que Manes afirmara en sus redes sociales haber sido amenazado por el riojano en un pasillo del Congreso, pero la versión fue contradicha por la difusión de un video que muestra un breve y cordial saludo entre ambos legisladores momentos antes del inicio de la sesión.

A través de una publicación en la red social X, Manes sostuvo que Menem le advirtió que si algo sucedía lo iban a “hacer mierda” y que se desataría una “operación brutal” en su contra. La respuesta del titular de la Cámara baja llegó por el mismo medio: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”. En declaraciones posteriores a medios acreditados, Menem argumentó que la secuencia registrada en el video demuestra que no hubo tiempo material para realizar las amenazas denunciadas por el neurocientífico.

Para sustentar su postura, Menem recordó un episodio ocurrido seis meses atrás, cuando Manes denunció que el asesor presidencial Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”. El presidente de la Cámara aseguró haber revisado todas las cámaras en esa ocasión sin encontrar evidencia del hecho, y señaló que la denuncia judicial correspondiente fue “desestimada totalmente”. “Ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó Menem, quien atribuyó las acusaciones de Manes al contexto de un “año electoral” y al hecho de que algunos diputados que finalizan su mandato “están en plena campaña”.

El antecedente del conflicto entre Manes y Caputo, ocurrido el 1 de marzo tras la apertura de sesiones ordinarias, sí registró en las cámaras de seguridad del Congreso un “encontronazo” donde el asesor presidencial increpó en duros términos al diputado. Si bien la denuncia por amenazas fue inicialmente archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti por “inexistencia de delito”, esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que ordenó la reapertura del caso. (Agencia OPI Santa Cruz)