Tercera vez que el gobierno hace caer una sesión extraordinaria para proteger al diputado abusador Fernando Españón. ¿Así busca Vidal la “calidad institucional”?

(Por: Rubén Lasagno) – Desde hace varias semanas en Santa Cruz asistimos a una vergonzosa operación política del gobierno para sustituir la Justicia K por la Justicia V y la resistencia obscena del kirchnerismo para sostener sus privilegios. Uno de los argumentos falaces del oficialismo en esta cruzada, es lograr “una justicia independiente” y mejorar la “calidad Institucional”.

Desde este espacio sostenernos que el objetivo del gobernador Claudio Vidal no es ni uno ni otro, sino, cooptar la Justicia, hacerla propia y autoprotegerse y proteger a los suyos ante posible arremetidas actuales y futuras de jueces que “no son del palo” y puedan comprometer su presente o su futuro.

Este resumen acotado sirve como marco introductorio para explicar por qué el gobierno provincial, a través de sus diputados en la Cámara, se ha negado por tercera vez al intento de los legisladores de la oposición por tratar el desafuero de Fernando Españón, procesado por varias causas de abuso sexual simple, con acceso carnal, abuso de autoridad y falsificación de documento público, cuando se desempeñaba como Intendente del SER en la localidad de 28 de Noviembre.

Está claro que Claudio Vidal no quiere transparentar y/o mejorar las instituciones y mucho menos hacer independiente la justicia de Santa Cruz, solo quiere controlarla para que no lo perjudique.

Lo negaron tres veces

Vergonzosamente, por tercera vez desde que se produjo el pedido de la justicia a la Cámara de Diputados para el tratamiento de los oficios judiciales 535/2025 y 1777/2025 se vuelve a pedir el desafuero del diputado Fernando Españón, lo cual (también por tercera vez) fracasó hoy por falta de quórum, ante la ausencia de los diputados del SER, quienes por orden del Ejecutivo (Vidal, Leguizamón) y la operación política de la “manu military” en la Legislatura, Pedro Luxen, vaciaron la sesión para impedir el tratamiento de este único tema en la extraordinaria solicitada por el kirchnerismo, quien convocó la sesión una vez más, para poner al gobierno provincial ante sus propias miserias y exponer sus absurdas contradicciones.

El Diputado del SER Santa Cruz Fernando Españon –

En la sesión extraordinaria participaron los nueve diputados de Unión por la Patria, Pedro Muñoz del ARI-CC y Claudia Barrientos fue la única representante de Por Santa Cruz en el recinto, quien con este tema se siente incómoda desde el principio, pero asume que es “un costo que debe pagar”, por acompañar al gobierno en la cobertura oficial a un soldado de Vidal denunciado e investigado por los peores delitos contra la integridad de la mujer, una bandera que el gobierno levanta sin sustento fáctico.

Además de no dar quórum, los diputados oficialistas han impedido sistemáticamente el tratamiento del desafuero de Españón en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual manejan con la mayoría y donde “duermen” el dictamen desde principio de año.

De esta manera y en pleno desarrollo de la disputa por el manejo de la Justicia en Santa Cruz, la oposición enfrenta al gobierno con sus propias miserias y lo obliga a exponerse a esta vergüenza institucional como es negar el desafuero a un diputado propio para evitar que se lo investigue y encubrir sus aberrantes delitos, al mismo tiempo que el Gobernador hace una avanzada total y decidida sobre la Justicia provincial como institución, con el argumento “de terminar con la corrupción K y hacerla libre e independiente”. (Agencia OPI Santa Cruz)