Impulsan incorporar la historia de pueblos originarios en Ushuaia

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(OPI TdF) – La concejal Vanina Ojeda (PJ) presentó una iniciativa para señalizar espacios con restos arqueológicos y fortalecer la memoria de los pueblos originarios en Ushuaia.

Según la propuesta existen diversos sectores de la capital fueguina donde se hallaron restos arqueológicos que “podrían transformarse en espacios de referencia histórica y educativa” y reforzar la memoria de pueblos originarios presencia de la memoria indígena dentro de la ciudad.

Ojeda trabaja junto al Centro Austral de Investigaciones Científicas, el Museo del Fin del Mundo y representantes de comunidades originarias.

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Los hallazgos arqueológicos pertenecen principalmente al pueblo yagán y esos lugares “hoy permanecen invisibilizados dentro del entramado urbano”.

El objetivo es que se puedan incorporar como referencia histórica mediante señalización, cartelería y recursos tecnológicos que permitan identificar esos sitios y reconstruir parte de la historia fueguina.

Entre las herramientas previstas “se encuentran códigos QR, estructuras vidriadas y señalización informativa para marcar los lugares donde fueron encontrados restos arqueológicos durante excavaciones y distintas intervenciones urbanas realizadas tiempo atrás”.

El objetivo es construir espacios de memoria de pueblos originarios “no desde una mirada etnocentrista ni europea, sino visibilizando y poniendo en valor la voz indígena en primera persona. Reconocer la preexistencia de las comunidades”, (Agencia OPI Tierra del Fuego)