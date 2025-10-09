El Tesoro de EEUU confirma swap por USD 20.000 millones con Argentina

- Publicidad -

A través de sus redes sociales, Scott Bessent detalló el alcance del pacto financiero. “Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El Tesoro de los Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para brindar estabilidad a los mercados. Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, comunicó el secretario.

La gestión del acuerdo fue encabezada por una misión de funcionarios argentinos en Estados Unidos, liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras la confirmación oficial por parte de su par norteamericano, el presidente Javier Milei utilizó sus plataformas para manifestar su euforia por el resultado obtenido y focalizar el éxito en la persona de su ministro.

La celebración del mandatario argentino incluyó una publicación con un fuerte elogio personal hacia el titular del Palacio de Hacienda. “Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, posteó Milei. El texto fue acompañado por una fotografía en la que se lo observa festejando sonriente junto a Caputo. (Agencia OPI Santa Cruz)