Falleció una mujer en un vuelco en cercanías de Lemarchand

Una mujer de 72 años falleció este miércoles tras un vuelco de un automóvil sobre la Ruta Nacional N° 3 en cercanías del paraje Lemarchand.

La víctima viajaba junto a su familia desde Río Gallegos hasta Puerto Madryn y el accidente se produjo alrededor de las 10:30 horas.

El auto Fiat Cronos con cinco ocupantes – tres adultos y dos niños – volcó y la mujer de 72 años quien viajaba en el asiento trasero falleció en el lugar.

Según las primeras informaciones, el vehículo perdió el control y dio varios giros antes de terminar fuera de la calzada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Operativa Caminera Güer Aike quienes efectuaron las tareas de rescate junto a bomberos y ambulancias del Hospital Regional de Río Gallegos y Comandante Luis Piedra Buena, donde los cuatro ocupantes restantes tuvieron lesiones leves y fueron atendidos preventivamente. (Agencia OPI Santa Cruz)