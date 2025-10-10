Junta Electoral rechaza reimprimir boletas de LLA en Buenos Aires

- Publicidad -

La Junta Electoral bonaerense rechazó la solicitud de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) destinadas a las elecciones del 26 de octubre, tras la renuncia de José Luis Espert a la nómina del partido. El organismo calificó el pedido como “temporal y jurídicamente inviable” y ratificó la plena validez del material electoral ya existente, asegurando la continuidad del cronograma establecido.

En su resolución, a la cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la autoridad electoral expresó de manera contundente que “las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”. Esta definición cierra la puerta a cualquier modificación de las boletas a raíz de los cambios internos en la conformación de la lista de La Libertad Avanza, consolidando el material que será utilizado en los comicios.

La decisión tiene implicancias operativas directas para la logística electoral, ya que la Junta dispuso “hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas”. Con esta medida, se busca garantizar que el proceso electoral no sufra demoras ni alteraciones.

- Publicidad -

El fallo fue respaldado por las firmas de las máximas autoridades judiciales con competencia en la materia. Suscribieron la resolución Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, titular de la Junta Electoral; y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, lo que confiere un carácter definitivo a la negativa presentada al espacio libertario. (Agencia OPI Santa Cruz)