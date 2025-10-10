Respaldo de EEUU desploma el Riesgo País hasta los 902 puntos

- Publicidad -

El Riesgo País de Argentina experimentó una contracción del 15,8% para ubicarse en 902 puntos, como consecuencia directa del anuncio de un respaldo financiero por parte de Estados Unidos. La confirmación del acuerdo se produjo tras las negociaciones encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington. Este indicador, que elabora la firma JP Morgan para medir la sobretasa que pagan los bonos de mercados emergentes en comparación con los del Tesoro de Estados Unidos, no se posicionaba por debajo de la barrera de los mil puntos desde las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, un evento que había disparado la incertidumbre en los mercados.

La reacción de los mercados locales fue de euforia al cierre de la semana, con el índice Merval registrando una suba del 5% y los ADRs escalando más de un 27%. Los bonos soberanos acompañaron la tendencia con un avance del 8%, lo que impulsó la consecuente baja del Riesgo País. Sin embargo, en Wall Street la respuesta fue distinta, ya que las acciones argentinas que cotizan en esa plaza mostraron una caída superior al 7%, mientras que los bonos mantuvieron apenas una suba marginal, evidenciando una recepción mixta entre los inversores internacionales.

El respaldo financiero se materializa en un swap por 20.000 millones de dólares, confirmado por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Se informó además que, como parte del acuerdo, ya se efectuaron compras de pesos argentinos a través del banco Santander. Esta inyección de confianza externa impacta sobre un indicador que había mostrado una volatilidad extrema en las últimas semanas, llegando a superar los 1.500 puntos a mediados de septiembre.

Para el Gobierno, la reducción del Riesgo País constituye un objetivo estratégico central. La meta es despejar la desconfianza del mercado y establecer un escenario más favorable para la refinanciación de los próximos vencimientos de deuda. A pesar del significativo retroceso de la jornada, el indicador actual de 902 puntos básicos se encuentra lejos de los aproximadamente 500 puntos que registraba a principios de año, lo que dimensiona el desafío que aún enfrenta el equipo económico liderado por Luis Caputo para normalizar las condiciones financieras del país. (Agencia OPI Santa Cruz)