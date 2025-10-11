Dictan preventiva al acusado de violar a una septuagenaria

- Publicidad -

(OPI TdF) – La jueza de Instrucción, Dra. Cecilia Cataldo, dictó el procesamiento con prisión preventiva para César Esteban Barría, de 37 años, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades contra una mujer septuagenaria. La medida judicial establece que el acusado sea alojado en la Unidad de Detención Nº1 del Servicio Penitenciario, ubicada en el predio del ex campamento de YPF, mientras avanza el proceso en su contra por los hechos ocurridos entre el 21 de julio y el 28 de septiembre del corriente año.

La resolución de la magistrada revela una doble faceta del sistema judicial frente al caso. Por un lado, se impone la medida de coerción más severa al mantener a Barría en detención, pero por otro, se ordena explícitamente que se le garantice atención psicológica, psiquiátrica y médica continua. Esta disposición, fundamentada en un informe psiquiátrico forense agregado a la causa, busca resguardar la integridad psicofísica del imputado, evidenciando una complejidad que excede el mero acto punitivo.

En una derivación de la misma causa, la jueza Cataldo resolvió dictar la falta de mérito para César Barría en la investigación paralela por el presunto robo de tarjetas de crédito y un teléfono celular que pertenecían a la víctima. Esta decisión sugiere que, si bien las pruebas vinculadas al abuso sexual fueron consideradas suficientes para el procesamiento, las evidencias recolectadas respecto al hurto no alcanzaron el grado de convicción necesario en esta etapa del proceso.

- Publicidad -

La detención de Barría se concretó tras la intervención de la cuidadora de la víctima, quien alertó a las autoridades policiales al percatarse de la presencia de un intruso en la vivienda. Al arribar al domicilio, el personal policial encontró al acusado oculto debajo de la cama de la mujer, procediendo a su inmediata aprehensión y poniendo en marcha el mecanismo judicial que culminó con la reciente resolución de la Dra. Cataldo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)