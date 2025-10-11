Javier Milei en el Litoral pide apoyo para consolidar el cambio

- Publicidad -

El presidente Javier Milei encabezó este sábado una serie de actos de campaña de La Libertad Avanza en las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de la contienda electoral para las legislativas del próximo 26 de octubre. Durante sus discursos, el mandatario instó a la militancia a respaldar lo que denominó una “gesta histórica” y planteó la elección como una definición entre la continuidad de su gestión o el retorno a un “modelo del pasado”.

La primera actividad tuvo lugar en la Plaza Belgrano de Resistencia, Chaco, adonde el mandatario llegó minutos después del mediodía, con dos horas de retraso sobre el horario previsto. Antes del acto partidario, Milei se reunió con el gobernador Leandro Zdero y luego caminó junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre los militantes. Allí, pidió a sus seguidores que lo siguieran “acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente”, y agregó que “sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido”.

El mensaje presidencial en Chaco se centró en la disyuntiva electoral del 26 de octubre, al señalar que se debe elegir “si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”. Consideró que el país está en “un momento bisagra” tras años de “decadencia, pobreza e inflación” y afirmó que su gestión está “ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo”.

Posteriormente, la comitiva presidencial se trasladó a Corrientes. En la capital provincial, Javier Milei encabezó una recorrida por la Costanera junto a la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo. Según un comunicado de la alianza libertaria, la caminata reunió a “miles de vecinos y militantes”. Con un megáfono, el presidente agradeció el apoyo y llamó a “redoblar el compromiso con el cambio”, reiterando el mensaje central de su gira: “Les pido a todos que no aflojen, estamos a mitad de camino”.

Durante su discurso en Corrientes, donde también estuvo acompañado por Karina Milei en su rol de presidente de La Libertad Avanza, el jefe de Estado insistió en la importancia de la próxima elección. Volvió a presentarla como una elección definitoria al manifestar que “este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre”. Concluyó su intervención pidiendo a sus seguidores que “sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. (Agencia OPI Santa Cruz)