Llenar un changuito de supermercado en Chubut cuesta más de 790 mil pesos

(OPI Chubut) – Contraviniendo las cifras que emite el INDEC sobre el costo de vida, sin duda tomado en Capital Federal sin tener en cuenta la Argentina profunda un relevamiento de Analytica, emitió datos alarmantes y muy disociado de los datos oficiales, especialmente para la Patagonia donde Santa Cruz encabeza el ranking con un valor mensual de $800.594 por changuito, seguida por Chubut con $790.224, Río Negro ($782.517), Neuquén ($777.616) y Tierra del Fuego ($776.522).

Esto demuestra fácticamente que el costo de vida no es uniforme en todo el país, pero además, que la Patagonia está muy por encima de los datos oficiales, sobre los cuales se basan los aumentos salariales que aplican los Estados. Sin tener en cuenta los retrasos del poder adquisitivo, por esta razón de simetría geográfica y económica.

En contraste, las canastas más bajas se encuentran en Corrientes ($737.440), Formosa ($735.817) y Misiones ($732.793), una diferencia de casi $70.000 con respecto a Santa Cruz.

Las mayores subas en el país, según la medición de Analytica, se produjeron en Río Negro (+3,30%), Neuquén (+2,96%) y Corrientes (+2,94%), en tanto Tucumán, La Rioja y Salta tuvieron aumentos menores a lo esperado. (Agencia OPI Chubut)