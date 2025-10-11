Milei anuncia reforma para eliminar 20 impuestos y cambiar Ganancias

- Publicidad -

Desde San Nicolás, el presidente Javier Milei anunció una reforma tributaria condicionada a la conformación del Congreso que resulte de las elecciones del próximo 26 de octubre. La iniciativa busca eliminar cerca de 20 impuestos considerados “distorsivos” y modificar el régimen de ganancias para personas, con el objetivo declarado de simplificar el sistema y combatir la informalidad en la economía argentina.

El mandatario detalló que el primer componente de la propuesta se centrará en la eliminación de tributos que, según afirmó, no tienen un impacto recaudatorio significativo. “Los argentinos parecieran que somos fanáticos de inventar impuestos ridículos y distorsivos, que complican más de lo que recaudan. Venimos a cortar de cuajo con esta adicción y a simplificar de una vez por todas nuestro sistema tributario”, señaló Milei durante un acto en la planta de Sidersa. El objetivo es suprimir alrededor de 20 gravámenes que entorpecen la actividad económica.

Como segundo eje, la reforma contempla una “renovación del régimen de ganancias para las personas humanas”. La propuesta presidencial ampliará las condiciones de deducibilidad de gastos para quienes exijan factura por sus transacciones. “Nuestra propuesta ampliará las condiciones de deducibilidad de gastos para reducir la carga personal del impuesto y, a su vez, fomentar la facturación. El principio rector es sencillo: si pedís la factura, vas a poder pagar menos ganancias”, explicó el presidente. Con esta medida, el gobierno espera que el incremento de operaciones formales aumente la base imponible y mejore la recaudación general.

Javier Milei fundamentó la necesidad de la reforma en el “problema de informalidad muy grave” que posee el país, el cual, a su juicio, distribuye de manera ineficiente la carga fiscal del Estado. Sostuvo que esta situación no es responsabilidad del contribuyente, “sino de la política que durante años le hizo imposible la vida al que hacía las cosas bien”. En este marco, afirmó que el desafío es alinear los incentivos para que “blanquear sea más provechoso que evadir”. Asimismo, vinculó estos cambios con el “principio de inocencia fiscal” anunciado previamente, con el fin de configurar una “liberación burocrática y fiscal sin precedentes”.

Finalmente, el presidente aclaró que estas reformas constituyen solo una “primera etapa” y su viabilidad depende del resultado legislativo del 26 de octubre. “Por primera vez en 25 años, aprobarla será posible, dado que el próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual”, aseveró. Milei basó esta expectativa en el aumento de legisladores que proyecta para La Libertad Avanza y en la existencia de diputados y senadores de otras fuerzas que, según él, comparten el rumbo de sus propuestas, a diferencia de “los inadaptados de siempre que creen que la economía se soluciona haciendo la danza de la lluvia”. (Agencia OPI Santa Cruz)