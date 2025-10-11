Preocupa la baja tasa de natalidad que repercute en escuelas de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La baja tasa de natalidad que se registra en todo el país repercutirá en las inscripciones y la matrícula de las escuelas primarias de Chubut, donde las autoridades provinciales ya indicaron que baja la cantidad de alumnos anualmente.

Así lo confirmó la subsecretaria de Educación del Chubut, Adriana Di Sarli quien sostuvo que la baja en la tasa de natalidad ya comienza a sentirse en las escuelas de la provincia, especialmente en el ingreso a primer grado.

En 2025 se registraron una menor cantidad de alumnos inscriptos respecto al 2024 y cuyos cambios se registran en la matrícula.

La funcionaria aseveró que los indicadores se corresponden con la caída de la natalidad y ejemplificó diciendo que “tenemos más alumnos en quinto grado que en cuarto, cuando siempre fue al revés. Eso demuestra que la disminución se está notando claramente en las escuelas”.

“Hay una alta disminución en la cantidad de niños para primer grado. Hay muchos menos que el año pasado, lo que evidencia un reacomodamiento de la población y también de la matrícula” añadió Di Sarli.

El Ministerio de Educación asegura que la tasa de natalidad cayó en promedio un 38% en Chubut, superando incluso el descenso nacional, que ronda el 34%. (Agencia OPI Chubut)