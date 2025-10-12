Demócratas impulsan ley para frenar ayuda de Trump a la Argentina

- Publicidad -

El bloque demócrata del Senado de Estados Unidos, encabezado por la legisladora Elizabeth Warren, presentó un proyecto de ley denominado “No Argentina Bailout Act” con el objetivo de impedir que la administración de Donald Trump otorgue asistencia económica al gobierno de Javier Milei. La iniciativa legislativa busca anular la capacidad del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) en operaciones de rescate destinadas a Buenos Aires, en un movimiento que expone un profundo conflicto político y financiero a pocas semanas de las elecciones legislativas en la Argentina.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de senadores como Tim Kaine, Bernie Sanders y Cory Booker, prohíbe explícitamente cualquier tipo de auxilio financiero a través del FSE, incluyendo préstamos directos, la compra de deuda, swaps de divisas o cualquier otra modalidad de asistencia indirecta. Según un informe difundido por el diario Perfil en Argentina, el futuro tanto del rescate como del proyecto demócrata dependerá del resultado de las próximas votaciones en el Congreso estadounidense. Las críticas a la operación fueron manifestadas por Warren en su cuenta de X, de acuerdo a un cable de la agencia Noticias Argentinas.

La senadora Warren no solo se opone al salvataje, sino que también ha solicitado una investigación formal sobre los vínculos financieros que pudieran existir entre funcionarios de la administración Trump y fondos de cobertura con inversiones significativas en la Argentina. En una carta dirigida a la Managed Funds Association (MFA), reclamó información detallada sobre posibles gestiones de lobby vinculadas al acuerdo que estaría siendo coordinado entre el secretario Scott Bessent y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, alimentando las sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

Desde el sector demócrata se argumenta que el paquete de asistencia propuesto por el gobierno de Trump no tiene como fin estabilizar la economía argentina, sino proteger las inversiones de fondos privados como BlackRock, Fidelity y Pimco. “Es un rescate a los ricos disfrazado de ayuda internacional”, sentenció Warren en un comunicado. Esta perspectiva es compartida por medios como The New York Times, que señaló que la decisión de asistir a la Argentina podría beneficiar directamente a inversores cercanos a Bessent. El diario afirmó que “los fondos de cobertura más expuestos al riesgo argentino podrían obtener ganancias extraordinarias si se concreta el rescate”, lo que ha intensificado el debate. Warren concluyó su crítica apuntando directamente al mandatario: “Trump prometió poner a Estados Unidos primero, pero está poniendo a sus amigos multimillonarios por delante del pueblo”. (Agencia OPI Santa Cruz)