Milei se reúne con Trump para cerrar un swap por 20 mil millones

El presidente Javier Milei viaja este lunes a Washington para una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de concretar un auxilio financiero en un contexto de inestabilidad cambiaria local y tensiones geopolíticas con China. El encuentro, que se celebrará el martes en el Salón Oval de la Casa Blanca, se produce después de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunciara un paquete de rescate que incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares.

La delegación presidencial partirá al mediodía y está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. En Estados Unidos se unirán a la comitiva el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino, Alec Oxenford, quienes participarán en la reunión para avanzar en los detalles y condiciones del acuerdo económico, seguido de un almuerzo de trabajo. La delegación se alojará en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado.

Este es el decimotercer viaje del mandatario a Estados Unidos durante su gestión y busca estrechar lo que ha definido como una alianza estratégica. El auxilio anunciado por Bessent contempla, además del swap, un crédito sin fecha ni monto confirmados y la posibilidad de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos. A pesar de un viaje previo del equipo económico a Washington, los funcionarios y el propio Presidente se han negado a revelar detalles del acuerdo, aunque Milei se comprometió a dar una entrevista televisiva el miércoles a su regreso al país.

La reunión se enmarca en un complejo escenario doméstico, marcado por la inestabilidad del tipo de cambio y la proximidad de las elecciones legislativas nacionales, previstas para el 26 de octubre. Simultáneamente, el alineamiento estratégico con la administración republicana ha generado una fuerte reacción de China, que intensificó sus críticas hacia Estados Unidos y reeditó la tensión bilateral con Argentina.

La embajada de China en Argentina difundió un comunicado oficial en respuesta a declaraciones de Scott Bessent en Fox News, donde el funcionario estadounidense admitió que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”. El texto diplomático, ordenado por el gobierno de Xi Jinping, calificó las expresiones de “provocadoras” y sostuvo que revelan “una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que aún domina a algunos funcionarios estadounidenses”, forzando al gobierno libertario a un delicado equilibrio diplomático. (Agencia OPI Santa Cruz)