Ventas pymes caen 4,2% en septiembre y suman cinco meses de baja

Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída interanual del 4,2% en septiembre, encadenando así su quinto mes consecutivo de retroceso, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El relevamiento también arrojó una merma del 2% en la comparación mensual desestacionalizada frente a agosto, acumulando seis meses de bajas. Esta tendencia negativa contrasta con el crecimiento acumulado del 5% que aún se mantiene en lo que va del año 2025.

El dato de septiembre profundiza la seguidilla de caídas que comenzó con un 2,9% en mayo y continuó con 0,5% en junio, 2% en julio y 2,6% en agosto. Esta racha adversa cortó un período de cinco meses de mediciones interanuales positivas que incluyeron alzas del 25,5% en enero y 24% en febrero. El Índice de Ventas Minoristas Pymes refleja la contracción reciente del consumo a pesar de que las cifras totales del año todavía se sostienen en terreno positivo.

Desde CAME sostuvieron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”. La entidad empresaria además puntualizó que “la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”.

La situación relevada se refleja en la percepción de los propios comerciantes. Un 38% afirmó que su situación empeoró respecto al año pasado, tres puntos porcentuales más que en la medición anterior, mientras que un 55% indicó que se mantuvo igual y solo un 7,2% percibió una mejora. En cuanto a la posibilidad de invertir, el 60,1% considera que no es un buen momento. Las expectativas para el próximo año se dividen: un 47,6% prevé una mejora, un 41,5% considera que la situación se mantendrá sin cambios y un 10,8% anticipa que será peor.

El análisis sectorial mostró una caída interanual homogénea en todos los rubros. Los más afectados fueron Textil e indumentaria, con un desplome del 10,9%, y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una baja del 6,2%. La tendencia en la comparación intermensual fue similar, con la excepción de Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y el rubro de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo sus niveles de ventas sin cambios en relación a agosto. (Agencia OPI Santa Cruz)