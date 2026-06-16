Tierra del Fuego y SENASA firmaron un convenio para un polo acuícola

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(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella firmó un acuerdo marco de cooperación técnica con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que permitirá construir la infraestructura técnica, sanitaria, genética y de control, para desarrollar una industria acuícola.

El objetivo es que haya una industria “moderna y segura para proyectar a Tierra del Fuego como un centro de referencia regional e internacional”.

De esta manera, la provincia tendrá la capacidad de brindar servicios avanzados de análisis, control sanitario, genética, certificación y trazabilidad.

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“Necesitamos un marco normativo sanitario como el SENASA”, dijo Melella y destacó que el convenio “es innovador, donde se hace un trabajo previo para poder articular y para que esta reglamentación no sea una máquina de impedir, sino todo lo contrario”.

En tanto, el subsecretario de Acuicultura, Diego Marzioni aseveró que “vamos a caracterizar a la cuenca hídrica como libre de enfermedades, apta para el desarrollo de la acuicultura, ya sean desarrollos genéticos, productivos o de engorde. Sobre todo, se trata de darle capacidad al desarrollo pesquero y acuícola instalado, en su laboratorio de toxinas y microbiología en el centro de capacitación y formación, y en el centro productivo en función de la investigación realizada y de las capacidades dadas”.

“Los inversores que vienen van a tener la capacidad técnica y de servicios para desarrollar su actividad. Como Estado tenemos que garantizar servicios”, aseguró el funcionario.

Con este convenio, Tierra del Fuego dispondrá de su infraestructura actual, laboratorios y personal técnico, coordinando las acciones entre los ministerios y municipios locales.

Mientras que el SENASA aportará asistencia técnica permanente, capacitación de recursos humanos y asesoramiento en normativas sanitarias para homologar los laboratorios provinciales como centros de referencia nacional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)