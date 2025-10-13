ATE denuncia contrataciones de militantes con sueldos elevados

- Publicidad -

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, señaló que el Gobierno formalizó la incorporación de personal identificado con el oficialismo a la administración pública mediante un sistema de remuneraciones extraordinarias. El gremio manifestó en un comunicado que desde el Poder Ejecutivo se vulneran leyes y derechos adquiridos al establecer un mecanismo que permitiría a los nuevos ingresantes, provenientes de las filas oficialistas, acceder a altos sueldos, planteando la posibilidad de que se busque reconocer la antigüedad que pudieran haber acumulado en el sector privado.

Según la perspectiva de ATE, la medida, firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como consecuencia una distorsión de la estructura salarial existente y una profundización de la precarización en las condiciones laborales dentro de la administración pública. El sindicato define a este colectivo de trabajadores como el más afectado por el ajuste implementado por el Gobierno de Milei, y sostiene que esta decisión unilateral agrava su situación al generar inequidades.

Rodolfo Aguiar detalló que la implementación de esta política rompe la equiparación escalafonaria del sector, introduce una enorme discrecionalidad en materia retributiva, vulnera la negociación colectiva como herramienta de acuerdo salarial y laboral, y representa un retroceso en derechos adquiridos. Adicionalmente, el dirigente sindical indicó que la medida viola el principio de progresividad laboral, el cual se encuentra establecido en pactos internacionales que poseen rango constitucional.

El secretario general de ATE apuntó directamente contra Federico Sturzenegger, cuestionando su promesa de transparentar el ingreso al Sector Público y la falta de consideración de la propuesta del gremio para implementar concursos públicos. Asimismo, Aguiar contrastó esta política de contrataciones con las declaraciones previas del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se había pronunciado en contra del empleo público y de los denominados “ñoquis”, concluyendo que la necesidad de limpieza en los entes públicos tenía como fin acomodar a nuevos designados. (Agencia OPI Santa Cruz)