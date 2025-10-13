El consumo en autoservicios se contrajo 7,9% en septiembre

- Publicidad -

El consumo en autoservicios de todo el país registró una caída del 7,9% en septiembre con respecto a agosto, según un relevamiento privado elaborado por Scanntech. La contracción del consumo se profundiza al observar la comparación interanual, con un retroceso del 6,3% frente a igual mes del año anterior. La información, que se desprende del procesamiento de más de 3 millones de tickets mensuales, indica que tanto el Interior como el área Metropolitana presentan la misma tendencia, aunque la magnitud de la baja fue mayor en esta última jurisdicción.

En paralelo a la disminución en las compras, el incremento de precios del mes de septiembre fue de 1,0%, lo que sitúa la variación interanual en un 21,8%. El informe detalla que las sub-familias de productos con mayor incremento intermensual de precios fueron las de cuidado del hogar y auto, cosmética y cuidado del calzado. Estos aumentos contrastan con el comportamiento de otros rubros que registraron un descenso en sus valores durante el mismo período.

El análisis por categorías específicas muestra que las bebidas con y sin alcohol y las golosinas tuvieron un descenso de precios en septiembre respecto del mes previo. Concretamente, las golosinas experimentaron una caída del 2%, las bebidas sin alcohol bajaron un 2,2% y las bebidas con alcohol un 2,8%. Esta dinámica de precios no fue suficiente para sostener el nivel general de consumo, que evidenció una retracción generalizada.

Los datos sobre el comportamiento de compra de los consumidores confirman la tendencia contractiva. El ticket promedio en septiembre alcanzó los $8.714, implicando una caída del 2,4% en comparación con el mes anterior. De forma complementaria, la cantidad de productos por ticket se ubicó en un promedio de 4 unidades, lo que representa un descenso del 3,5% en la misma comparación y refleja una menor adquisición de artículos en cada transacción realizada en los autoservicios. (Agencia OPI Santa Cruz)