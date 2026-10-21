INDEC revela fuerte impacto de la baja demanda comercial

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La industria y el comercio advierten que la falta de demanda limita su operatoria, mientras los indicadores de confianza empresaria de septiembre reflejan un escenario recesivo y estabilidad de precios.

La falta de demanda se consolidó como el principal obstáculo para la actividad de la industria manufacturera y el comercio durante septiembre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC].

El relevamiento oficial situó el Indicador de Confianza Empresarial [ICE] de la industria manufacturera en -18,9%, reflejando un escenario donde el 48,4% de las empresas detectó una cartera de pedidos por debajo de los niveles normales, frente a un 48,6% que la calificó de normal y un 3,0% por encima de lo habitual.

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Al evaluar los factores restrictivos de la capacidad productiva, la demanda interna insuficiente concentró el 54,0% de las respuestas, relegando a la competencia de productos importados al 9,9%, la incertidumbre económica al 6,7%, y la escasez de insumos junto a los problemas financieros al 4,2% cada uno.

La industria manufacturera proyecta estabilidad productiva y moderación en precios

Al proyectar el desempeño para el último trimestre de 2026, el 67,5% de los industriales relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] estimó que su volumen de producción no registrará variaciones, mientras que el 19,3% anticipó una contracción y el 13,2% proyectó una expansión.

En materia de precios de venta para el mismo período trimestral, el 60,1% de los establecimientos manufactureros prevé mantener sus valores estables, un 32,2% proyecta incrementos y el 7,7% restante contempla reducciones en los costos de comercialización.

El informe oficial también consignó que el 29,1% de los industriales evalúa actualmente la situación general de su negocio como mala, evidenciando los desajustes operativos derivados de la debilidad en el poder de compra interno y el menor flujo de pedidos.

El sector comercial registra un balance negativo pero vislumbra un leve alivio trimestral

En el segmento de supermercados y autoservicios mayoristas, el Indicador de Confianza Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] se ubicó en -4,3%, con un 37,2% de las firmas que calificó la situación comercial actual como mala y un 57,0% que la consideró normal.

La falta de demanda afectó al 66,3% de los establecimientos comerciales como la traba principal para expandir sus operaciones, seguida por el costo laboral con el 14,0%, los costos de financiamiento con el 7,0% y severas dificultades en el acceso al crédito bancario reportadas por el 33,7% de los empresarios.

Frente a este cuadro, el 72,1% de los comercios estimó que la actividad se mantendrá sin cambios entre octubre y diciembre de 2026, el 22,1% confía en una mejora operativa y el 5,8% anticipa un empeoramiento, arrojando un balance positivo del 16,3%.

Precios al alza y dotaciones estables en el segmento de supermercados y mayoristas

De cara al último trimestre de 2026, el 66,3% de los supermercados y comercios mayoristas relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] prevé aplicar incrementos en sus precios de venta promedio, mientras que el 31,4% anticipa estabilidad y el 2,3% contempla rebajas.

En el plano laboral del sector comercial, el 81,4% de las empresas consultadas proyecta mantener inalterada su nómina de personal contratado durante el trimestre, al tiempo que el 15,1% planea una reducción de puestos de trabajo y el 3,5% evalúa incorporar nuevos operarios. (Agencia OPI Santa Cruz)