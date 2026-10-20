La UIA reclama obras de gas e insumos para PyMEs

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La entidad fabril acordó con la Secretaría de Energía habilitar contratos directos y auditar cuadros de distribución, mientras formalizó reclamos por bloqueos gremiales y fijó agenda con Aduana para su cumbre anual.

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó un pliego de demandas energéticas al Gobierno nacional durante un encuentro formal con la secretaria de Energía, María Tettamanti, según un informe oficial difundido recientemente por la entidad fabril. La dirigencia empresarial centró su planteo en la urgencia de expandir la infraestructura de transporte para que el fluido de la formación Vaca Muerta llegue “a todo el país” y “beneficie a las economías regionales y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)”.

El temario técnico abarcó la situación del mercado energético, el abastecimiento de gas industrial y el sostenimiento de la rentabilidad de las inversiones fabriles. Frente a ese cuadro, la central industrial acordó con el área energética avanzar en la contratación directa de electricidad para las pequeñas y medianas compañías, revisar los costos del servicio de distribución y fortalecer los esquemas de asistencia para que las firmas optimicen sus contratos y mejoren su competitividad.

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La entidad empresaria remarcó la necesidad de reducir los costos energéticos de manera sostenida para convertirlos en una ventaja estratégica industrial, aunque el reporte no consigna partidas presupuestarias, montos de inversión ni plazos de ejecución para las obras de gasoductos demandadas. La postura gremial empresaria postula equilibrar la rentabilidad de las inversiones operadoras con el costo operativo de las plantas manufactureras, pero omite precisiones sobre el esquema financiero requerido para conectar los yacimientos neuquinos con los centros de consumo.

La Unión Industrial Argentina rechazó los bloqueos sindicales y coordinó acciones aduaneras

La Unión Industrial Argentina fijó posición institucional frente al ámbito judicial al cuestionar un fallo reciente que absolvió a personas imputadas por bloquear una empresa en el transcurso de una medida de fuerza gremial. En su reporte mensual de Junta Directiva, la entidad advirtió formalmente que “el derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”.

La agenda institucional de la central industrial incluyó gestiones de comercio exterior junto a las autoridades de Belgrano Cargas y el director general de Aduanas, Andrés Velis. El encuentro formalizó un diagnóstico sectorial sobre contrabando y definió un esquema técnico de fiscalización para facilitar el comercio formal, antesala de la Conferencia Industrial fijada para el 3 de noviembre en el Golden Center bajo el lema “Talento argentino. La fuerza que transforma”, donde disertarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a cuatro gobernadores provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)